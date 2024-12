12 activités FLE autour de la Communication Non Violente (1ère partie)

Il y a quelques semaines, un élève en entreprise qui est sous une pression extrême au travail m’a confié : “Tu sais, Cécilia, quand je viens à ton cours, je n’ai pas seulement la sensation d’apprendre du français : c’est comme si c’était ma thérapie de la semaine.”

C’était l’un des plus beaux compliments que j’aie pu recevoir comme enseignante, et il m’a définitivement convaincue que le relationnel et l’humain ont un rôle au moins aussi important que la pédagogie dans notre métier.

J’ai découvert assez récemment la Communication Non Violente, processus de communication créé par Marshall Rosenberg basé sur l’empathie, la bienveillance et la responsabilité, et qui a pour objectif de nous donner des outils de résolution de conflits dans tous les domaines de notre vie quotidienne. Après m’être formée par des lectures et des ateliers, j’ai eu envie de faire découvrir une partie de ses principes à travers des activités communicatives pour public de FLE.

J’espère avoir réussi à partager mon enthousiasme et avoir contribué à planter une petite graine de paix et d’empathie dans le coeur de chaque personne qui l’utilisera!

Je publierai le matériel en 3 parties, alors n’hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner au blog pour voir la suite!

À utiliser sans modération! Il suffit de cliquer ci-dessous :

CNV DOCS À IMPRIMER – PREMIÈRE PARTIE

CNV DOC PROF – PREMIÈRE PARTIE

Bibliographie et vidéothèque

Des vidéos :

Un sketch :

https://www.youtube.com/watch?v=U9dNNwg_IDY

“Et tout le monde s’en fout : les sentiments” :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=_DakEvdZWLk&feature=emb_logo

Une parodie de la CNV :

https://www.youtube.com/watch?v=B-puOMOtxmE

Émission “C’est pas sorcier” sur les sentiments:

https://www.youtube.com/watch?v=pyeXvjCVfy8

Quelques livres :

Les mots sont des fenêtres : initiation à la communication non-violente, Marshall B. Rosenberg, Éditions La Découverte, 2016

Manuel de communication NonViolente. Guide d’exercices individuels et collectifs, Lucy Leu, Éditions La Découverte, Paris, 2016

Pratique de la communication nonviolente, Wayland Myers, Éditions Jouvence, 1998

À Barcelone :

Formatrice Annette Stössel

http://www.conectandoconarte.com

et

https://www.asociacioncomunicacionnoviolenta.org/asociacion-cnv/